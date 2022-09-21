比亚迪公司网址将于 9 月 22 日变更，加入“global”字样

IT之家 9 月 21 日消息，比亚迪 9 月 21 日公告，公司因经营发展需要，将于 9 月 22 日对公司网址进行变更。

公告显示，比亚迪公司网址将由 www.byd.com 变更为 www.bydglobal.com，加入了“global（全球）”字样，代表比亚迪进军全球市场的决心。

比亚迪董事长王传福在 2021 年年度股东大会上表示，公司未来会在拓展海外市场方面加大力度。目前，公司在开拓海外市场方面有较大压力，但还是拿出了一些紧缺资源来推进全球电动车市场。

IT之家了解到，比亚迪在 7 月 21 日正式宣布进入日本乘用车市场，并亮相元 PLUS、海豚和海豹三款车型，8 月初宣布进入德国、瑞典市场，首批车预计在四季度交付。此前比亚迪还宣布将在今年进入丹麦市场，首家门店将于今年四季度在哥本哈根开业。

比亚迪自从 3 月份开始停售燃油车，其新能源汽车累计销量超 64 万辆，同比增长 314.9%。比亚迪在第三季度销量更是持续走高，7 月突破 16 万辆，8 月接突破 17 万辆，截止 8 月比亚迪 2022 年已实现累销 978795 辆，距离百万销量仅一步之遥。比亚迪董事长王传福在 2022 年上半年财报电话会议上认为，明年（2023 年）中国新能源汽车销量预估在 900 万-1000 万辆，而比亚迪的整车计划是 400 万辆起。