【IT之家评测室】TCL 洗衣机 Q10 好用在哪？除了“能装”之外，护理有一手

9 月 20 日，TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 正式发布，这是一款旗舰级别的洗衣机产品，其上筒配备了行业最大的洗涤容量 ——6KG，而下筒的容量更是达到了 10KG；不仅如此，它的上下双筒均搭载了尼得科直驱变频电机，更是带来诸如离子柔烘、离子空气洗等一系列高端护衣功能。

本篇文章，笔者将重点围绕 TCL 双子舱洗衣机 Q10 的离子柔烘、离子空气洗两项功能进行体验，通过实测，一起深入探究，这款产品在护衣方面实力究竟如何。

首先是离子空气洗功能。生活中，总存在一些不能水洗的衣物，比如昂贵的皮草，比如好看又脆弱的真丝裙，再比如难打理的羊绒大衣等等，这些衣物不能沾水，因此日常护理只能拿到专业的干洗店进行清洁，花钱不说，费时费力，还存在共用卫生问题。

TCL 双子舱 Q10 搭载了 TCL 第三代离子空气洗技术，这项技术主要是运用离子发生器电离空气中的氧气以及水分，产生负氧离子。

关于负氧离子，笔者在这里也简单做一个小科普 ——

负氧离子是带负电荷的单个气体分子和氢离子团的总称，氧化还原作用强，可以沉降空气中的悬浮颗粒物，在空气净化、城市小气候等方面有调节作用，其浓度水平，也是城市空气质量评价的指标之一，凭借上述特性，负氧离子更是被誉为“空气维生素”，因此，负氧离子往往用在空气净化器以及部分高端洗衣机产品中。

TCL 双子舱洗衣机 Q10 在“离子空气洗”过程中，会将负氧离子释放到周围的空气中，通过低温循环热风到达衣物纤维表面，对真丝、羊绒、皮草等高档衣物进行无水护理，达到祛除异味、除菌净螨、吸附粉尘颗粒、蓬松衣物等多重护理功效。

等待“空气洗”的皮草大衣

为了验证双子舱 Q10 的离子空气洗效果，笔者从家里找了一件存放多年未打理的皮草大衣，如下图所示，由于多年未打理，这件皮草的毛绒已经失去了往日的光泽，特别是衣领处的长绒，毛发干枯毛糙，黯淡无光，甚至还存在毛发一边倒的现象。

离子空气洗之前的皮草大衣

随后，笔者将其放入双子舱 Q10 的下筒，选择了固定 35 分钟的空气洗模式（即离子空气洗）。

工作过程中，上筒位置的显示屏会实时显示工作状态

35 分钟后，再次拿出这件皮草，此时已经恢复了当年的柔韧性及光鲜感，特别是衣领处的长绒毛，此时已经变得无比蓬松，毛发根根分明，油亮有型。不仅如此，常年存放产生的霉味，经过 35 分钟的空气洗也已经消退不见，留下的只有这件皮草原本的味道。

离子空气洗后

离子空气洗不仅可以用于皮草等高档衣物的清洁、日常护理，也可以对衣物进行清新祛味，比如有时候吃完火锅，衣服总是有股火锅味，但衣服并不脏，额外洗一下不划算，这时候就可以用离子空气洗，减少了水洗磨损，也带走了异味。

除了离子空气洗之外，笔者也测试了 TCL 双子舱 Q10 的“离子柔烘”功能，不同于传统洗烘一体机通过加热空气对衣物进行烘干的工作方式，TCL 洗衣机 Q10 的“离子柔烘”同样是通过内置的离子发生器，释放亿万级负离子形成离子风。

离子柔烘的 UI 程序名为单烘干，据官方描述，离子柔烘过程中，会通过浓度高达 1600 万 / cm3 的离子风不断地吹拂衣物，吸满负氧离子后，衣物会变得蓬松有型，纤维更柔顺，并且无静电。

在洗涤之前，我们可以选择洗完衣物后是否烘干，而烘干也有半干、标干以及特干不同选项，并且根据衣物不同，也会有不同的时间。

离子柔烘中

笔者将刚刚脱水的棉麻桌布以及毛毯进行了“离子柔烘”，洗 + 烘干总时间在 170 分钟左右，烘干模式为特干，当洗衣完成后，下筒门会自动打开，衣干即停，如果绑定了 App，也会通过 App 提醒，烘干过程中，只要衣服干了就立马停止工作。

如上图所示，毛毯拿出之后已经处于干燥状态，柔软蓬松，衣物纤维得到了充分的伸展，还有一股淡淡的洗衣液香味，而厚棉麻的桌布取出后，也没有明显的褶皱，同样是蓬松有型。

此外，羽绒服洗完之后，很容易会出现羽绒结块的问题，即便是晾干了，羽绒服里的羽绒也总是一团一团的，严重影响穿着效果；甚至，如果不能及时晒干，还很容易出现羽绒发臭问题。

当然，有了双子舱 Q10 的离子柔烘，羽绒服的洗涤，也根本不是问题了。

如上图所示，我们将半干的羽绒服放进 Q10 下筒后，开启烘干模式，在 1600 万 / cm3 的离子风的吹拂下，羽绒得到了充分的蓬松，拿出羽绒服，此时羽绒服已经变得和原来一样的蓬松柔软，并且也没有任何异味存在。

写在最后：

经过实际体验后的结果证明，TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 所带来的“离子柔烘”、“离子空气洗”绝非噱头，而是肉眼可见、实打实的升级了洗衣、护衣体验。因此，如果你身处梅雨地区，经常饱受衣服晒不干的烦恼，又或者家中有不少不能水洗的昂贵衣物，需要及时护理，对干洗有着高需求，那么这台售价 7999 元，首发期间还能获赠 1000 元消费者体验金的 TCL 双子舱 Q10，将会是你不错的选择。

高质量生活，离不开这些高品质的白色家电，TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 能够给你带来的，不仅仅是超过售价本身的“净衣”体验，更是未来多年，高品质生活所释放的幸福感、满足感。

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