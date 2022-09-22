已有 23.26% 的苹果 iPhone 用户升级到 iOS 16，比 iOS 15 同期更快

IT之家 9 月 22 日消息，根据分析公司 Mixpanel 的最新数据，iPhone 用户采用 iOS 16 的速度比去年采用 iOS 15 的速度更快。发布 9 天后，统计显示有 23.26% 的 iPhone 安装了 iOS 16。

iOS 15 正式版推出 10 天后，安装率仅为 19.3%，当时 iPhone 用户由于一些早期错误似乎更不愿意升级。iOS 16 正式版引入的了更多视觉变化，而更具吸引力。

目前，苹果通过安全更新允许 iPhone 用户继续使用 iOS 15.7，并非强制升级到 iOS 16。苹果去年发布了 iOS 15 时也做了同样的分支路线，允许人们在更新发布后继续使用 iOS 14 大约四个月的时间。 即将到来的 iOS 16.1 正式版更新将添加一些值得注意的功能，例如锁定屏幕的实时活动和状态栏中电池百分比的更改。

随着 iOS 16 的采用率增长，目前有 66.96% 的 iPhone 还在运行 iOS 15，而 9.77% 的 iPhone 运行旧版本的 iOS。IT之家了解到，Mixpanel 的数据来自对使用 Mixpanel 分析 SDK 的网站和应用的访问。