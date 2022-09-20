苹果将于下周发布 iOS 16 更新，修复 iPhone 粘贴许可弹窗太过频繁等问题

IT之家 9 月 20 日消息，苹果 iOS 16 引入了一项新的隐私功能，要求应用在访问其 iPhone 的剪贴板以粘贴来自其他应用的文本之前获得用户的许可，但一些用户遇到了弹窗太过频繁的问题。

据《华尔街日报》报道，苹果表示计划在下周发布的软件更新中解决这个问题。该报告指出，软件更新还将解决一些 iPhone 14 Pro 在从另一部 iPhone 传输数据后冻结的问题。

此前苹果高级经理 Ron Huang 回应称，不应在每次用户尝试粘贴时出现弹出窗口。“这绝对不是预期的行为，我们会追查到底，”Ron Huang 补充说，这种行为没有在苹果内部看到过，但很多用户经历了这一频繁弹窗行为。

IT之家了解到，苹果没有提供即将到来的软件更新的版本号，但很可能是 iOS 16.0.2。今天早些时候，苹果发言人证实，该更新也将解决 iPhone 14 Pro 系列后置摄像头在 Snapchat、TikTok 和 Instagram 等第三方 App 中抖动的问题。

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