部分苹果 iOS 16 用户抱怨 iPhone 电池电量易耗尽、Spotlight 搜索速度慢

IT之家 9 月 21 日消息，苹果已发布 iOS 16 正式版更新，对锁定屏幕、信息、地图等进行了重大更改。在发布后的几天里，一些用户在他们的 iPhone 上遇到了一些问题，从系统性能缓慢到电池电量容易耗尽。

在过去的几天里，iPhone 14 Pro 用户分享了与苹果最新高端 iPhone 相关的特定 Bug，包括相机抖动、iMessage 和 FaceTime 激活问题等等。不过，还有其他问题会影响更广泛的 iOS 16 用户群体。

电池电量异常

在 iOS 16 更新后，用户的 iPhone 在执行索引和后台任务时会更快耗尽电池续航是正常的；但是，Twitter、MacRumors 论坛和 Reddit 上的一些用户在更新后几天报告电池电量出现消耗过多问题。

有网友称，“iOS 16 完全破坏了 iPhone 13 Pro 上的电池续航。刚开始的 iPhone 14 Pro 电池续航表现很好，但现在续航时间缩短至 4-5 小时了。”

其他用户报告说，与 iOS 15 相比，电池续航时间有所改善，因此整体体验参差不齐。苹果最近承认，在 iOS 16 中为键盘启用触觉反馈可能会消耗电量，因此遇到电池耗尽的用户可以尝试将其关闭。

缓慢的 Spotlight 搜索

iOS 16 用户面临的更突出的问题是 Spotlight 搜索性能缓慢。用户报告说，Spotlight 有时需要长达 10 秒才能在 iOS 16 上加载结果，有时根本无法加载。

IT之家获悉，对于这个特定的错误 Bug，多个用户表示重置所有设置可以显著提高 Spotlight 搜索的性能，但苹果尚未发布官方解决方案或错误修复。

新的 iOS 16 更新将于下周推出

苹果已确认了解用户遇到的一些问题，包括最新的 iPhone 14 Pro 相机抖动，并承诺下周更新 iOS 16。最有可能是 iOS 16.0.2 更新将包括对相机问题的修复、烦人的复制粘贴提示以及 iMessage 和 FaceTime 激活问题。该更新还有望解决用户感受到的其他问题，例如电池易耗尽和 Spotlight 搜索缓慢。