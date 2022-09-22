腾讯 x 罗技 G 云游戏掌机发布：搭载骁龙 720G 与安卓 11，售价 300 美元

IT之家 9 月 22 日消息，8 月 2 日，罗技 G 官方宣布与腾讯游戏达成合作，今年晚些时候将推出支持多种云游戏服务的云游戏掌机。

现在，该掌机已出现在罗技 G 官网开启预售，零售价 349.99 美元（约 2453.43 元人民币），首发价 299.99 美元（约 2102.93 元人民币）。

罗技 G 云游戏掌机尺寸为 256.84 mm x 117.21 mm x 32.95 mm，重量为 463g，采用了白色的外观，非对称摇杆设计，带有适配手掌的握把，还有专用的 G 键，在握把、扳机等部分采用了防滑纹理，背面印有 G 字样，上方有开关、音量键、接口等。

罗技 G 云游戏掌机搭载高通骁龙 720G 处理器，配备 4GB LPDDR4 内存和 64GB 存储，支持 Micro SD 卡拓展。该机配备 7 英寸 1920 x 1080 FHD 的 IPS LCD 屏，最高亮度 450nits，支持 60 Hz 刷新率。

IT之家了解到，骁龙 720G 于 2020 年发布，支持 4G 网，配备 2.3GHz 的双核 A76 + 1.8GHz 的六核 A55，GPU 为 Adreno 618，曾搭载于千元档的 iQOO U1 手机，所以性能就是 2020 年的千元机水平。

此外，罗技 G 云游戏掌机配备立体声扬声器、立体声麦克风、3.5mm 耳机孔、蓝牙 5.1、USB-C 接口，号称拥有超 12 小时续航，可 2.5 小时充满电。

罗技 G 云游戏掌机支持 1080P / 60FPS 游玩云游戏，预装 Xbox 云游戏、GeForce Now、Steam Link，不过这些订阅都要额外购买。系统方面，该机搭载 Android 11，所以理论上可以拿来玩手游。

罗技 G 云游戏掌机将于 10 月 17 日在北美上市。