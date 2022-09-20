罗技网站显示：新款苹果 iPad Pro 12.9/11 英寸型号即将到来

IT之家 9 月 20 日消息，在传闻最早将于 10 月举行活动之前，两款未发布的 iPad Pro 机型的引用泄露，预计新款 iPad 和 Mac 将在该活动中亮相。

9to5Mac 在罗技网站上发现的参考资料包括第六代 12.9 英寸 iPad Pro 和第四代 11 英寸 iPad Pro，预计下个月将有两款。参考资料没有提供有关新产品的详细信息，但表示它们“即将推出”。

罗技在其 Crayon Digital Pencil 支持的 iPad 列表中包括了未发布的 iPad，这是唯一可以提供与 Apple Pencil 类似的集成第三方手写笔。正如 9to5Mac 所指出的，鉴于罗技和苹果之间的密切关系，这些参考资料可能具有一些准确性。

IT之家获悉，新的 12.9 英寸和 11 英寸 iPad Pro 预计不会进行任何重大的重新设计，而是将受益于 M2 芯片。早期有传言称 11 英寸机型将配备新的 mini-LED 显示屏，但预计不会实现。其他爆料暗示 iPad Pro 将采用某种形式的 MagSafe 磁吸充电。

除此之外，苹果已确认，iPadOS 16.1 大版本将在 10 月到来，支持台前调度等多任务管理特性。