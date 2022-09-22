出狱后重掌三星？李在镕机场回应称“公司发展更重要”

北京时间 9 月 22 日消息，三星电子副会长李在镕于 8 月光复节获得特赦后重现出现在公众视野当中，当地时间 9 月 21 日，结束了半个月的海外公务出差后，他于韩国金浦机场回应了年内是否会接掌集团会长，他表示，公司发展更重要。

▲ 三星电子副会长李在镕

李在镕出狱后大刷存在感，接连走访三星国内外支点。海外行程期间，他前往了南美洲和英国，除了工作洽谈还意欲为申办“2030 釜山世博会”拉票。李在镕的近期种种表现令外界推测，他可能将在年内接掌三星会长。

李在镕还表示未与英国芯片设计公司 ARM 会面，但关于三星拟收购 ARM 一事，他透露“软银董事长孙正义或在下个月访问（韩国）首尔”，届时拿出何种提案尚不得而知。

李在镕现年 54 岁，10 年前晋升为三星副会长。2021 年，韩国首尔高等法院认定李在镕曾贿赂前总统朴槿惠的助手，以获取政府对三星集团两子公司合并案的支持，判处李在镕有期徒刑两年零六个月。

今年 8 月 13 日，李在镕获假释出狱。被允许完全恢复工作，假释期间面临的就业限制也被解除。韩国法务部声明，李在镕等人被赦免是为了国家经济着想，韩国希望他们“通过积极的技术投资和创造就业来领导国家的持续经济增长”。