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消息称三星仍希望部分 Galaxy S23 系列手机使用 Exynos 芯片，引手机部门不满

2022/9/19 14:31:21 来源：IT之家 作者：姜江 责编：姜江
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IT之家 9 月 19 日消息，对于三星下一代旗舰 —— Galaxy S23 系列手机，许多用户都十分关注。今年 7 月 9 日，知名分析师郭明錤表示，高通公司将可能成为三星 Galaxy S23 系列的唯一处理器供应商，这主要是因为 Exynos 2300 处理器无法与骁龙 8 Gen 2 芯片竞争。

7 月 28 日，高通宣布与三星加强战略合作。郭明錤在同一天称，在高通 2022 年第三季度财报电话会议记录中，高通表示，“我现在可以说的是，在达成协议之前，我们在 Galaxy S22 上使用率为 75%。你应该考虑到我们在 Galaxy S23 及更新版机型上的情况会更好。”

今日，数码博主 @i 冰宇宙 在社交平台上表示，三星 MX 部门（移动业务部门）希望三星 Galaxy S23 系列手机全部采用高通骁龙处理器，但三星电子想要继续使用一部分 Exynos 芯片。对此，三星手机部门表示不满

IT之家了解到，今年 2 月 9 日，三星发布了 Galaxy S22 / S22+/S22 Ultra 三款旗舰手机，根据市场的不同，三星 Galaxy S22 系列手机搭载骁龙 8 Gen 1 或者 Exynos 2200 处理器。

此前消息显示，三星 Exynos 2300 芯片内部代号为“Quadra”，预计使用 3nm GAA 制程工艺，并拥有最新的 ARM CPU 内核和基于 AMD 新 Radeon GPU 的更新 Xclipse GPU。

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关键词：三星Galaxy S23Exynos

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