三星 Galaxy S21 系列的 Android 13 Beta 更新现已在美国推出

IT之家 9 月 21 日消息，三星上周在印度、韩国和英国发布了 Galaxy S21 系列的 One UI 5.0 测试版更新。现在已经扩展到了美国。

美版用户现已可以报名 Android 13 的 One UI 5.0 Beta 测试计划，包括 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 的无锁版。

如果您想参与测试测试计划，您需要下载并安装三星会员应用，使用您的三星帐户登录，点击应用程序主页上的 Galaxy S21 One UI 5.0 测试计划横幅，然后注册您的设备。

在 One UI 5.0 Beta 计划中完成注册后，就有机会在 10 分钟内收到新版更新。

此外，三星可能也会在未来几周内面向更多市场开放 Galaxy S21 系列的测试计划，也许会在某些市场将其称为 One UI 5.0 Beta 2。

三星 Galaxy S21 One UI 5.0 Beta 中的更新功能

此更新带来了增强的调色板功能、堆叠的小组件、每个联系人的单独呼叫背景、每个应用程序的选择加入通知、每个应用程序的语言设置以及改进的性能。

IT之家获悉，此更新还带来了编辑锁屏壁纸集合、三星键盘中的空格键行自定义、改进的声音和振动设置以及从图像中提取文本或直接通过相机提取文本的能力。“设置”应用中还有名为“已连接设备”的单独部分。

三星还改进了通知设计和快速设置切换。该公司改进了三星 DeX UI，通过新手势和物理键盘快捷键开始并行多任务处理。我的文件应用程序中搜索得到了改进，现在可以在图像和文档中搜索信息。

数字健康部分的设计也得到了改进。就寝模式功能已从时钟应用程序移至 Bixby 应用程序。三星通过模式功能简化了 Bixby 应用。更容易发现预设的 Bixby 以及更多操作和条件。

三星添加了更多表情符号、改进的表情符号对和 AR 表情符号、颜文字，以及在蒙版和场景模式中添加任何图片作为表情符号背景的能力。用户可以编辑 GIF，将贴纸添加到 Google 日历，以及从任何图像创建贴纸。Bixby 现在可以在设备上运行，速度更快。

三星还改进了相机应用程序。现在可以更轻松地用一根手指进行缩放，轻松返回照片模式，并在美食模式下使用长焦相机。故事也有所改善。三星还改进了相机、照片编辑器和视频编辑器应用程序中的过滤器。

One UI 5.0 Beta 更新还提高了 Galaxy S21 系列的安全性、隐私性和性能。动画和过渡也得到了改进。浏览手机的安全和隐私状态也更容易。辅助功能和紧急功能也得到了改进。