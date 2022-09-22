AMD R9 7950X 跑分刷新世界纪录，普通水冷散热下稳定全核 5.5GHz

IT之家 9 月 22 日消息，AMD Ryzen 9 7950X CPU 将于下周上市，而这个时候已经有 AMD 已经公布了部分该处理器的跑分测试成绩，结果显示它成功打破了四家基准测试平台的世界纪录。

Cinebench R23 – 40498 分

5.40GHz— 华擎 X670E 太极 —32GB 金士顿 DDR5

Cinebench R20 – 15771 分

5.35GHz— 技嘉 X670E AORUS Master—32GB 芝奇 DDR5

Cinebench R15 – 6900 分

5.50GHz— 华硕 ROG Crosshair X670E Hero—16GB 芝奇 DDR5

7-Zip – 228,992 MIPS

5.45GHz—MSI MEG X670E ACE—32GB 海盗船 DDR5

HotHardware 从 AMD XOC 团队拿到了这一数据，他们在使用基础 AIO 280mm 水冷散热器的条件下（海盗船 H115i）下对其进行了测试，全核可达 5.5GHz，性能比全核 6.0GHz 的 R9 5950X 更强，成功刷新之前的世界纪录并夺得跑分榜头把交椅。

数据显示，此时 AMD Ryzen 9 7950X 所有内核的温度都在 87°C 至 108°C 之间，而且是以 226W 到 244W 的最大功率运行，属于 AM5 插槽的最大允许范围内，不过要想长期保持这个性能还是建议你使用更好的水冷散热器，预计新品开售后还将出现使用液氮超频的新纪录。

结果表明，与 Zen 3 架构相比，新 R9 7950X 的 IPC 提升了只有 13-14%，而且积热问题还是难以根治。

IT之家曾报道，当 AMD 在 8 月发布基于 Zen 4 的 Ryzen 7000 系列处理器时，它宣布 16 核的旗舰型号 Ryzen 9 7950X 峰值频率为 5.7 GHz，甚至可以在 Precision Boost Overdrive 下达到 5.85GHz，但这仅适用于两个内核的情况。

值得一提的是，@TUM_APISAK 此前放出了一个 39.5°C（频率略低于 5.8 GHz）的测试成绩，但他并未提交这一纪录，这说明他要么用了很夸张的散热规格，要么找到了体质万里挑一的型号，目前还不清楚这种情况下是否能够保证运行稳定。