法拉利未来 FF91 续航里程出炉：EPA 标准能跑 613 公里

IT之家 9 月 22 日消息，据法拉第未来官方消息，旗下首款量产车型 FF 91 Futurist 已获得美国环境保护署（U.S. Environmental Protection Agency，EPA）的正式认证，其 FF 91 Futurist 电动车续航能力达到 381 英里（约 613 公里）。

作为对比，新款特斯拉 Model Y 后驱版 EPA 续航里程为 244 英里 (393 公里)、长续航版为 330 英里 (531 公里)、高性能版为 303 英里 (488 公里)。EPA 测试标准相比于常见的 NEDC、WLTP 标准更加严格，大多数情况下续航数据也更短。

法拉第未来官方称，FF 91 Futurist 的动力系统拥有高达 1,050 马力的动力，百公里加速时间在 3 秒内。FF 91 Futurist 的续航能力是基于一台动力惊人、配备 22 英寸轮毂、满载高科技、以及豪华内部空间与配置的整装完备的车辆。经过测试和研发，FF 将为用户提供集豪华、高科技、高性能于一体的零排放极智电动车续航体验。

FF 91 Futurist 在 FF 洛杉矶总部完成产品设计，由位于洛杉矶、硅谷和中国的工程团队进行工程研发，目前正在位于加州汉福德的 FF ieFactory California 进行准量产车的生产制造。

“完成美国环境保护署的 EPA 官方认证是 FF 91 Futurist 朝着量产交付迈出的巨大一步，我为我们的团队感到非常无比自豪。我们对这一杰出的测试结果感到非常兴奋，这印证了我们的设计与产品的卓越品质。”毕福康博士强调。

据官方此前的说法，FF 91 Futurist 将于今年第四季度交付，在中国和美国的售价分别为 200 万人民币和 20 万美元。