苹果折叠 iPhone 新专利曝光：可自我修复折痕

IT之家 9 月 22 日消息，苹果公司已经获得了一项专利，其中提到了用于可折叠智能手机等设备的“自我修复”技术。

该专利描述了既能最大限度地减少可折叠设备损害，又能在损害发生时进行修复的方法。专利显示，设备有一个铰链，允许在弯曲轴上进行弯曲。为了围绕弯曲轴弯曲而不损坏，显示屏可以包含具有柔性部分的显示屏覆盖层。

该专利提到了一种可能具有自我修复特性的显示器覆盖层。这种材料可以覆盖整个显示屏盖，也可以只覆盖显示屏盖层的柔性区域。苹果在专利中称：“在电子设备的操作过程中，电子设备的显示盖层可能被刮伤或凹陷。为了提高电子设备的美感，最好能尽量减少划痕和凹痕的存在。为了帮助减轻凹痕、划痕或显示器盖板层中的其他缺陷的数量，显示器盖板层可以包含一层自我修复材料。”

苹果在专利中称，自我修复可以在没有提示和没有外部干预的情况下进行，也可以通过施加外部刺激来启动或加速该过程。该专利表明，覆盖层可以由“弹性体”制成，以进一步提高柔韧性，自我修复可以由“外部施加的热、光、电流或另一种类型的外部刺激”启动或加速。自我修复还可以有控制电路的配置方式，将根据预先确定的时间表来启动。

苹果称，这项技术可用于从“笔记本电脑等计算设备”到手机，甚至“更小的设备，如腕表设备、吊坠设备、可穿戴或其他类型的微型设备”。

IT之家了解到，虽然苹果公司尚未推出可折叠智能手机，但其竞争对手三星、华为和小米早已经在市场上推出了此类设备，从曝光了大量专利能够看出，苹果肯定也在研发类似的设备，只是现在还未准备好推出。