苹果发布 iOS 16.1 首个公开测试版：全面支持电量百分比显示，引入实时活动 API

IT之家 9 月 16 日消息，苹果今天向公众测试者发布了即将到来的 iOS 16.1 更新的首个测试版，相较开发者测试版仅晚了一天，不过更新内容应该是完全相同的，例如对电池百分比图标的全面支持、“灵动岛”的开发者工具以及新的清洁能源充电等功能。

当然，苹果同时也还发布了一个新的 iPadOS 16.1 公开测试版，具体更新内容基本相同。

苹果表示，iOS 16.1 将引入实时活动，这是一项互动通知功能，可以让你关注到当下发生的事情。实时活动将在锁屏和“动态岛”上提供一些信息，但由于没有 App 适配所以你暂时还没办法在测试版中看到它们。

该更新包括在美国的清洁能源充电功能，旨在使 iPhone 有选择地在满足低碳排放的时候充电，另外它还为智能家居标准“Matter”奠定了基础，而苹果也计划在今年秋天开始支持更多智能家居。

其他新功能还包括一个可删除的苹果钱包应用，锁屏 / 墙纸定制界面的变化，以及更多，详情可参见IT之家此前报道的 iOS 16.1 功能更新。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版？

只需下载安装【描述文件】即可在系统更新中探测到开发版 / 公测版升级，描述文件下载途径见下文。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

从哪里下载 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版描述文件？

方法一：关注 IT之家微信公众号（点此进入），发送消息【描述文件】或【苹果】即可得到自动回复的下载链接。如下图所示：

方法二：打开 IT之家App（点此下载），依次点击【发现】→【苹果描述文件】即可找到下载链接。如下图所示：

方法三：前往《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》下载。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《IT之家精华：苹果 iOS 系统发布 / 固件下载 / 升级更新大全表》