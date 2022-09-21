《王者荣耀》S29 赛季明日更新，iPhone 13/14 Pro / Max 上线 120fps 极高帧率模式

IT之家 9 月 21 日消息，《王者荣耀》将于 9 月 22 日 0:00~7:30 对正式服及抢先服进行停机更新。由于此次为停机更新，停机期间您将无法登录游戏，官方还将奉上 60 钻石 + 60 铭文碎片作为补偿。

更新后，新英雄・海月将上线正式服，同时开启 S29 赛季《幻海映月》，基础体验优化，峡谷机制优化，清晰度优化，多个英雄迎来调整，关羽荣耀典藏皮肤-赤影疾锋上线，战令更新，支持智能快捷交流，亲密关系升级，新增开黑关系展示，新增回忆记录，新增恋人排行榜等等。

IT之家了解到，《王者荣耀》官方还表示四款 iPhone 机型将上线极高帧率模式，不出意外地仅有目前支持高刷的四款设备：iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。

目前《王者荣耀》已经支持所谓的 90fps“超高帧率”和 120fps“极高帧率”模式。

当然，苹果只有 iPhone 13 Pro 系列和 iPhone 14 Pro 系列手机为 120Hz 刷新率，也只有这四款 iPhone 在硬件上满足 120fps“极高帧率”模式的要求。

完整 V81 版本更新内容请参见官方更新说明。

IT之家了解到，Sensor Tower 数据显示，2022 年 8 月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金超过 2.22 亿美元（约 15.52 亿元人民币），蝉联全球手游畅销榜冠军。其中，来自中国 iOS 市场的收入占 94%。