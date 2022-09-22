消息称 iQOO 11 系列正在测试 5000 万像素大底主摄，勉强达到 vivo X90 标准版水平

IT之家 9 月 22 日消息，7 月 19 日，iQOO 发布了 iQOO 10 / Pro 两款旗舰手机。iQOO 10 系列首发 200W 超快闪充，最快 10 分钟充至 100%。同时，iQOO 10 系列搭载高通第一代骁龙 8 + 芯片和自研芯片 V1+，起售价 3699 元。今日，有博主带来了 iQOO 迭代旗舰 ——iQOO 11 系列新机的配置信息。

数码博主 @数码闲聊站 今日透露，iQOO 11 系列新机正在测试 5000 万像素的大底主摄，勉强达到 vivo X90 标准版水平。对于该主摄的具体型号与规格，该博主回复网友评论时表示，该主摄约为 1/1.5 英寸，是基于此前的 IMX866 传感器进行微调定制的新 IMX8xx 传感器。

据该博主此前爆料，vivo X90 标准版的影像和性能是常规迭代，比较明显的升级是快充方案和屏幕素质，该机的短板只剩副摄一般了。对于 vivo X90 标准版的主摄型号，该博主也称之为 IMX8xx，或与 iQOO 11 系列正在测试的主摄是同一款传感器。

配置方面，此前爆料显示，iQOO 11 系列将搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，采用 2K 分辨率 120Hz 刷新率的单挖孔柔性屏，该屏幕采用 PWM 调光，三星 E6 基材。同时，iQOO 11 系列将采用百瓦大电池方案。

IT之家了解到，iQOO 此前发布的 iQOO 10 系列中，iQOO 10 标准版采用 5000 万像素 GN5 广角主摄、1300 万像素 AF 超广角 / 微距副摄以及 1200 万像素 2x 光学变焦人像镜头。

iQOO 10 Pro 主摄搭载 5000 万像素三星 GN5 大底传感器，支持微云台融合防抖；第二颗主摄镜头为 5000 万像素的 150° 鱼眼超广角镜头，支持 AF 自动对焦；第三颗后置镜头是 1460 万像素长焦人像镜头，拥有 OIS 光学防抖和最高 3x 光学变焦能力。