杭州亚运会重要配套工程，合杭高铁湖州至杭州段今日开通运营

IT之家 9 月 22 日消息，中国铁路上海局集团有限公司宣布，第 19 届杭州亚运会重要配套工程 —— 合杭高铁湖州至杭州段（以下简称合杭高铁湖杭段）于今日开通运营，沿线杭州西、富阳西桐庐东站同步投入使用。

合杭高铁湖杭段车票自 9 月 21 日 17 时对外发售，旅客可通过 12306 铁路官方网站、车站售票窗口、铁路客票代售点等渠道购票。

IT之家了解到，合杭高铁湖杭段从既有湖州站引出，经湖州市南太湖新区、吴兴区、德清县，杭州市余杭区、西湖区、富阳区和桐庐县，跨富春江后引入杭黄高铁桐庐站，线路全长 129 公里，按时速 350 公里设计，全线设湖州、德清、杭州西、富阳西、桐庐东、桐庐 6 座车站，其中杭州西、富阳西、桐庐东为新建车站，德清站在原有基础上进行了扩建，由原先的 2 站台增加到 4 站台办客，股道由 4 股增加到 8 股。

合杭高铁湖杭段开通首日，铁路部门将开行旅客列车 6 对，运营初期，计划安排开行旅客列车 19 对，其中增开旅客列车 13 对，主要为合肥南至杭州西 1 对，南京南至黄山北 2 对，黄山北至南京南 1 对，合肥南至千岛湖 2 对，杭州西至阜阳西 1 对，杭州西至盐城 1 对，杭州西至连云港 1 对，杭州西至千岛湖 1 对，杭州西至黄山北 3 对，调整列车运行区段 1 对，调整列车运行经由 5 对（具体开行日期以车站公告为准）。

中国铁路上海局集团有限公司表示，作为连接杭州与湖州的高速铁路，合杭高铁湖杭段是第 19 届杭州亚运会的重要配套工程，将为杭州亚运会交通服务提供强有力的运输保障。该线路开通运营将进一步完善长三角城际铁路网和浙江省 1 小时交通圈，对于贯彻实施长三角一体化发展国家战略，优化杭州铁路枢纽客站与过江通道布局，促进沿线经济社会发展等具有重要意义。