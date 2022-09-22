小鹏汽车：未来每个季度或将至少推出 1 款产品

IT之家 9 月 22 日消息，昨晚小鹏汽车第四款量产车小鹏 G9 正式上市，新车共推出 6 款车型，售价区间为 30.99 万-46.99 万元。作为品牌的旗舰车型，小鹏 G9 定位为中大型纯电 SUV，并将于 2022 年 10 月底开始正式交付。

今日，小鹏汽车总裁顾宏地在接受彭博电视台采访时表示：“随着 G9 的推出，我们将在未来几个季度推出产品，可能每个季度至少推出一款产品，这将是我们新增长的主要催化剂。”

顾宏地称，小鹏 G9 这款 SUV 还将在欧洲市场进行销售，包括丹麦、挪威、瑞典和荷兰等。

值得一提的是，小鹏汽车董事长 CEO 何小鹏在小鹏 G9 上市活动上表示：“小鹏 G9 在销量上有足够信心，我们相信在明年会超过 Q5 的规模，让 G9 在大五座豪华 SUV 这个领域，达到月销连续 1 万台，代表中国与世界竞争！”何小鹏还表示，小鹏 G9 将接棒保时捷成为新时代的标杆，并认为小鹏 G9 是 50 万元以内最好的 SUV。

IT之家了解到，根据小鹏汽车财报数据，2022 年上半年，小鹏汽车营业总收入为 148.91 亿元，其中汽车销售收入为 139.37 亿元，同比增长 118%，归母净利润亏损 44.02 亿元，同比扩大 122%。

2022 年上半年，小鹏汽车销售共计为 68983 辆，同比增长 124%。虽然汽车销售收入和销售量都在增长，但依旧是卖一辆亏一辆。估算下来，小鹏汽车卖一辆汽车亏 6.4 万元。

小鹏汽车对外公布的 2022 年销量目标是：确保 25 万辆，冲击 30 万辆。其中，G9 的销量占比约为 14%，预计 3.5 万辆。