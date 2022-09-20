华为 WATCH 3 Pro new 体验招募版推送鸿蒙 HarmonyOS 3.0.0.341：新增微信手表版

IT之家 9 月 20 日消息，据华为宣布，华为 WATCH 3 Pro new 微信手表版体验官招募入选用户名单已公示，当前已经为入选名单的用户推送了微信手表版新版本。请及时检测并升级。请将 HUAWEIWATCH 3 Pro new 手表升级到 3.0.0.339 版本才能检测到微信手表版新版本。

IT之家获悉，华为 WATCH 3 Pro new 体验招募版开始推送鸿蒙 HarmonyOS 3.0.0.341，更新日志显示，本次新增了微信手表版，腕上沟通将更便捷，推荐进行更新。

下面是更新日志

【新增】

新增微信手表版，登录后可查看微信消息，进行快捷回复、语音回复，还可通过微信支付快速付款

更新注意事项：

1、微信手表版需在手表与手机蓝牙正常连接时使用（目前仅支持 HarmonyOS 2 及以上或安卓 9.0 及以上版本的手机）。

2、使用微信手表版前，请通过应用市场将“运动健康”和“微信”应用更新至最新版本。

3．更新过程中请保持网络连接，如果更新失败，请重新尝试。

4、穿戴设备更新过程可能较长，请耐心等待设备端进度条完成，系统更新后设备会自动重启。

5、如果在使用过程中遇到任何问题，请访问“我的华为”应用或拨打华为客服热线 950800 寻求支持。

华为 WATCH 微信手表版功能简单易连。使用手机微信扫描手表微信二维码登录后，在手表端即可接收微信消息提醒，查看文字、图片、emoji 表情和语音消息，手机微信聊天列表上方会显示“手表微信已登录”字样。在手表端登录微信后，点击微信图标进入到对应联系人聊天界面，即可与联系人直接沟通，该功能目前支持语音、自定义文字和微信预置 emoji 表情三种消息回复方式。

微信手表版功能已适配华为 WATCH GT 3 Pro 全系产品，并且华为 WATCH GT 3 系列、WATCH GT 3 保时捷设计、WATCH GT Runner 等设备在本月均可陆续升级支持。