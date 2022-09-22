沃尔沃公布纯电旗舰 SUV“EX90”，搭载全栈自研软件系统

IT之家 9 月 22 日消息，昨晚，沃尔沃公布了新一代沃尔沃纯电旗舰 SUV 的命名 ——EX90，新车将采取下一代沃尔沃技术，搭载全栈自研软件 + Luminar 激光雷达 + DUS 驾驶员感知系统。

沃尔沃方面表示，其全新一代纯电旗舰 SUV 定名 EX90，将于 11 月 9 日全球首发。

IT之家了解到，这款车型此前已经在欧洲通过申报，基于 SPA2 平台，也就是极星 3 同款平台。

值得一提的是，这是沃尔沃首款纯电旗舰车型，之前的新能源汽车大多是插电混动车型，唯一的纯电车型是沃尔沃 XC40 新能源版，但是销量差强人意，因此 EX90 的到来也代表沃尔沃宣布进入纯电时代。

据介绍，沃尔沃 EX90 将搭载美国 Luminar 研发的激光雷达，这是行业最远探测距离的激光雷达之一，在反射率 10% 的条件下，该激光雷达的探测距离能够达到 250 米，综合性能达到当前市场上同类产品的领先水平。

沃尔沃表示，随着技术的运用，预计重大伤亡事故将减少 20%。

此外，激光雷达系统将与 5 个车身雷达、8 个摄像头和 16 个超声波传感器协同工作，每一个传感器都能凭借自身的优势感知外部环境，同时还引入了安全冗余系统。

其他方面，新车还将搭载的 DUS 双摄像头驾驶员感知系统，由一个电容式方向盘和两个摄像头组成，可以获取驾驶员状态信息并与自动驾驶算法相融合。当驾驶员的注意力不再集中在驾驶上并且需要提供支持时，车机将介入并通过外部传感器完成安全驾驶决策（比如降低车速、车道保持甚至刹停车辆）。

关于动力方面，沃尔沃一点都没透露的，没有续航里程，没有电池容量，更没有电机功率等方面的信息。

不过参考目前沃尔沃 XC40 的技术来看，新车使用宁德时代电池的概率较高，预计四驱高性能版同样可以实现 4.9 秒破百。