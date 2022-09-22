福特展示低功耗蓝牙新技术，车辆可通过手机检测盲区行人

IT之家 9 月 22 日消息，福特官方博客称，公司正在与 Commsignia、PSS、俄亥俄州立大学、T-Mobile 和 Tome Software 一起研究一种价格合理且可扩展的基于智能手机的通信技术，有朝一日该技术有望帮助司机发现视野盲区的行人。

据介绍，该技术是在行人、自行车骑手的手机上运行检测 App，使用低功耗蓝牙 (BLE) 消息将他们的位置传达给福特汽车。如果车辆计算出潜在的碰撞风险，福特 SYNC 就可以通过车载屏幕显示行人等的图形，并发出声音警报来提醒驾驶员。

本周，福特、Commsignia、PSS、俄亥俄州立大学、T-Mobile 和 Tome Software 将在洛杉矶举行的美国智能交通协会世界大会上展示了这项技术。

福特研究与高级执行总监 Jim Buczkowski 表示，他们正在探索扩展车辆感应能力的方法，针对驾驶员无法看到的区域，以帮助行人和骑手在道路上更加安全地出行。

美国国家公路运输安全管理局的数据估计，2021 年的交通死亡人数比上一年增加了 13%，达到 7,342 人，而在同一时间段内，骑自行车的人的交通死亡人数增加了 5%，达到 1,000 人。

IT之家了解到，福特表示，BLE 连接技术使用 2.4 GHz 频段的无线电波创建无线个人局域网络，并与其他类似配备的设备进行通信。该技术已经在智能手机中广泛使用，并且与 SYNC 联网车辆技术兼容，无需对车辆进行任何硬件更改。

BLE 可以通过与具有足够警报范围的其他类似设备进行通信来补充其他技术，并有可能通过对行人、骑自行车者等的认识来提高安全性。BLE 也不依赖于摄像头或雷达等视线检测，这意味着行人和其他人可以在隐藏在建筑物等障碍物后面时被检测到。

此外，BLE 技术的耗能很低，福特的概念技术使用 BLE 作为信标，能够感应范围内的多个其他类似装备的设备而无需配对。