Java 19 正式版发布

IT之家 9 月 22 日消息，Oracle Java JDK 19 正式版已发布，带来了多项新功能，包括支持 RISC-V Linux 端口、外部函数 API 等等。

对于 Linux 用户，该版本现已移植以支持 RISC-V 的 RV64GV 配置，这是一种通用 64 位 ISA。

IT之家获悉，该版本还引入了记录模式来解构记录值。可以嵌套记录模式和类型模式，以实现强大的、声明性和可组合数据导航和处理形式。虽然目前还是预览功能。

还有 2 个其他预览功能：外部函数和内存 API 可以与 Java 运行时之外的代码和数据互操作；轻量级虚拟线程，大大减少了编写、维护和观察高吞吐量并发应用程序的工作量； switch 表达式和语句的模式匹配。

JDK 19 还引入了一个 API 来表达向量计算，在运行时可靠地编译为最佳向量指令，以及一个用于结构化并发的 API。

Java 19 的新变化包括：

- Linux RISC-V 端口现在可用。

- 外部函数和内存 API 是 OpenJDK 19 的预览版。该 API 允许与 Java 运行时之外的代码和数据进行互操作，例如 Java 程序调用本机库和处理本机数据。

- 虚拟线程处于预览形式，作为并发应用程序的轻量级线程实现。

- 在其第四个孵化器阶段是用于向量计算的 Java Vector API，它在运行时利用基于 CPU 架构支持的最佳向量指令。

- 结构化并发处于其孵化器形式，用于简化 Java 多线程。

- 记录模式在预览中用于解构记录值。

- 允许为单个 TLS 和 DTLS 连接自定义签名方案的新 API。

- 支持 Unicode 14。

- 添加了额外的日期时间格式。

其他变化包括：

-System.out 和 System.err 的新系统属性。

-对 Java GSS / Kerberos 的 HTTPS 通道绑定支持。

-支持 Linux / AArch64 上的 PAC-RET 保护

-向 jarsigner 添加 -providerPath 选项

-为 ktab 提供非默认 salt 新选项