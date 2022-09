基于 Android 13 打造，三星 Galaxy S22 系列国行推送 One UI 5 Beta2 更新

IT之家 9 月 22 日消息,在三星开启 One UI 5 公测计划后,申请成功的 Galaxy S22 系列用户可获得官方推送的 One UI 5 Beta 版测试系统。今日下午,三星 Galaxy S22 系列国行版推送了 One UI 5 Beta2 更新。

更新内容显示,One UI 5 Beta2 中,三星 Galaxy S22 系列主要解决了部分问题,包括在主屏幕上添加相册小组件,支持通过长时间按锁屏直接改变锁屏的壁纸等。具体解决问题如下:

在主屏幕上添加相册小组件

现在可以通过长时间按锁屏直接改变锁屏的壁纸

优化相册中底部标签的用户体验

为一些菜单位置变更做了优化设置(设置-模式,“模式”中可以设置“Bixby 日常程序”)

修改了主屏幕的返回动画

修改了关闭文件夹时动画重叠的问题

修改了在锁定屏幕上运行多个应用程序时无法通过手势退出应用程序的问题

修改了更改日历小组件透明度的问题

修改了应用程序图标名称字体显示非常小的问题

IT之家了解到,One UI 5 基于谷歌 Android 13 打造。在 One UI 5 中,三星对系统流畅度进行了提升,不仅优化了过渡动画,增强一致性,还使系统整体更流畅、更稳定。此外,三星在 One UI 5 中,为用户在自定义、安全性和可访问性等多个方面带来了多项新功能。