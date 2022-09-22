世界在建规模最大水电工程，白鹤滩水电站左岸机组全部投产发电

IT之家 9 月 22 日消息，据央视新闻报道，今天，白鹤滩水电站 8 号机组顺利通过并网调试 72 小时试运行，正式转入商业运行，标志着白鹤滩水电站左岸机组全部投产发电。

白鹤滩水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界的金沙江下游干流河道，是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程，共安装 16 台我国自主研制、全球单机容量最大百万千瓦水轮发电机组，总装机容量 1600 万千瓦。

白鹤滩水电站共安装 16 台单机容量 100 万千瓦水轮发电机组，其中 1 号至 8 号机组布置在左岸厂房，9 号至 16 号机组布置在右岸厂房。本次投产的 8 号机组是白鹤滩水电站投产发电的第 12 台百万千瓦水轮发电机组。

IT之家了解到，三峡集团表示，白鹤滩水电站全面建成投产后，将成为仅次于三峡电站的世界第二大水电站，多年平均发电量可达 624.43 亿千瓦时，能够满足约 7500 万人一年的生活用电需求，可替代标准煤约 1968 万吨，减排二氧化碳约 5200 万吨。

此外，白鹤滩水电站全面投产后，三峡集团在长江干流建成投产的水电机组将达到 110 台，总装机容量将达 7169.5 万千瓦，且与乌东德、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝共 6 座水电站构成世界最大清洁能源走廊。