索泰展示 RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 显卡：流线型设计，三 11cm 大风扇

IT之家 9 月 22 日消息，今天，索泰发布了一段视频，展示了 RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 显卡。

IT之家了解到，索泰 GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 显卡拥有 16384 个 CUDA 流处理器，24GB 容量 GDDR6X 规格显存，核心和显存频率提升至 2235-2580/21000MHz，384bit 显存位宽，带来更快的显存传输速率。

据介绍，索泰 GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 采用 IceStorm 3.0 散热系统。正面三只 11cm 直径的超大风扇，大幅度增加风压和风量；散热鳍片加长加高，搭配 VC 均热板、9 条复合冰脉热管和四面八方的通风路径，大幅度提高散热效率。

索泰 GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 显卡尺寸为 35.5×16.6×7.2CM，背部为坚固的压铸金属背板，并在末端有大面积镂空设计，辅助显卡散热。除此之外，还在背板 GPU 处增设了一个金属后固定支架，以提供额外的加固保护。

官方表示，索泰 GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 整体为极简流线风设计，正面顺畅的线条纹路上，嵌有两条 ARGB 氛围灯条，顶部设计灵感来源于北欧神话中连结阿斯加德和米德加尔特的虹桥，彩虹色和半透明的涂层增强了 ARGB 的美感。用户可通过 FireStorm 软件自定义显卡灯效。