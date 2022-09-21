华硕发布 ROG Strix RTX 4090 显卡：3.5 槽厚，散热升级

IT之家 9 月 21 日消息，英伟达发布 RTX 40 系列显卡后，华硕也发布了 ROG Strix RTX 4090 显卡旗舰型号。

据介绍，ROG Strix GeForce RTX 4090 专为超高分辨率或超快刷新率而设计，采用了 3.5 插槽设计，内置压铸金属框架、护罩和背板，防止 PCB 下垂或翘曲。

官方称，ROG 从头开始重新设计了散热器，与上一代 ROG Strix GeForce RTX 3090 相比，采用了新的均热板，增加 30% 的散热表面积。内置四个 8 毫米和三个 6 毫米热管，当承受 500 W 的热负载时，温度低 5°C 。

此外，ROG 还升级了 Axial-tech 风扇，采用更厚的设计，配备 7 个叶片，比 ROG Strix GeForce RTX 3090 上使用的上一代风扇多提供 23.8% 的气流和 19.3% 的压力。

此外，华硕还发布了 TUF Gaming GeForce RTX 4090 显卡，3.65 插槽厚，同样采用了最新的散热系统。

IT之家了解到，英伟达 RTX 4090 将在 10 月 12 日上市，RTX 4080 将在 11 月上市，详情请见：

《英伟达 RTX 4090 发布！两倍 RTX 3090 Ti 游戏性能，12999 元起》

《英伟达 RTX 4080 16G｜12G 发布：性能超 RTX 3090 Ti，7199 元起》