享受更低延迟，《使命召唤：现代战争 2》《赛博朋克 2077》等 8 款游戏新增支持 NVIDIA Reflex

IT之家 9 月 21 日消息，据英伟达官方消息，现在已经有超过 40 款游戏支持 NVIDIA Reflex，其中包括 8 款排名前 10 的竞技类射击游戏。在每款游戏中，端到端系统延迟平均可降低 20%，玩家可获得更快的响应速度，从而更迅速地作出反应、更快地捕获目标，并提高瞄准精度，从而增加获胜几率。

不久后，还有另外 8 款游戏即将支持 NVIDIA Reflex。

“使命召唤：现代战争 2 (Call of Duty: Modern Warfare II)” - 即将支持 Reflex

“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)” - 即将支持全新光线追踪功能及 NVIDIA DLSS 3

“毁灭全人类 2 - 重新探测 (Destroy All Humans! 2 - Reprobed)” - 现已支持 Reflex

“生死轮回 (Loopmancer)” - 现已支持 Reflex

《守望先锋》“归来” - 将于 10 月 5 日发布，并支持 Reflex

“炼狱神罚 (Scathe)” - 现已支持 Reflex

“超级人类 (SUPER PEOPLE)” - 即将支持 Reflex

“战锤 40K：暗潮 (Warhammer 40,000: Darktide)” - 将于 11 月 30 日发布，届时将支持 Reflex、DLSS 3 和光线追踪

此外，英伟达还公布了 3 款支持 NVIDIA Reflex 的鼠标：

IT之家了解到，英伟达 RTX 4090 将在 10 月 12 日上市，RTX 4080 将在 11 月上市，详情请见：

《英伟达 RTX 4090 发布！两倍 RTX 3090 Ti 游戏性能，12999 元起》

《英伟达 RTX 4080 16G｜12G 发布：性能超 RTX 3090 Ti，7199 元起》