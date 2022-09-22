新研究：汽车自动紧急制动系统 AEB 在正常车速下表现很差

IT之家 9 月 22 日消息，根据美国汽车协会（AAA）的新研究，汽车自动紧急制动（AEB）在防止低速追尾碰撞方面表现相当不错，但当车辆以更正常的速度行驶时，表现就很差了。

从 2022 年 9 月开始，所有在美国销售的新车都必须标配 AEB 系统，该系统使用面向前方的摄像头和其它传感器，在即将发生碰撞时自动刹车。美国公路安全保险协会估计，到 2025 年，AEB 可能有助于防止 28000 起车祸和 12000 人受伤。

美国汽车协会想用四种常见的车辆对 AEB 进行测试，看看自近 20 年前首次在量产车上装车以来，其发展情况如何，但结果显示并不是很好。

美国汽车协会汽车工程和行业关系主任 Greg Brannon 在一份声明中说：“自动紧急制动系统在处理其设计的有限任务方面做得不错。不幸的是，这项任务是多年前制定的，而监管机构的慢速碰撞标准并没有发展。”

该小组选择了四辆车进行测试，它们都配备了包括 AEB 在内的驾驶辅助功能，四辆车分别是：2022 款雪佛兰 Equinox LT、2022 款福特 Explorer XLT、2022 款本田 CR-V Touring，以及 2022 款丰田 RAV4 LE。

多年来，AEB 已经证明在减少低速追尾碰撞方面很有用，但 AAA 想测试在两种更常见的也是更致命的碰撞情况下的表现如何：T 型碰撞和在迎面而来的车辆前左转。从 2016 年到 2020 年，在涉及两辆乘用车的车祸中，这两种类型的车祸占总死亡人数的近 40%。

结果是相当令人沮丧的，在 T 型车和迎面而来的车辆前的左转弯测试中，AEB 未能 100% 地防止车祸发生，该系统也未能提醒司机并降低车速。

IT之家了解到，在追尾碰撞测试中，AEB 的表现稍好一些，但是前提是速度要低。在 30 英里（约 48.28 公里）/小时的速度下，该系统防止了 20 起碰撞中的 17 起，即成功率为 85%。在发生碰撞的测试中，撞击速度也降低了 86%。但在时速 40 英里（约 64.37 公里）时，AEB 只防止了 20 次追尾碰撞中的 6 次，成功率仅为 30%。对于发生碰撞的测试运行，撞击速度减少了 62%。

这并不是美国汽车协会第一次指出自动刹车和其他驾驶辅助功能存在缺点，该组织 2019 年的一项研究发现，AEB 在防止汽车以 20 英里（约 32.19 公里）/小时的速度碾压假人行人方面的表现相当糟糕。