12999 元线下抢购火爆，华为 Mate 50 RS 保时捷设计有黄牛加价 8000 元收

近日，华为 Mate50 系列正式开售。与 iPhone 14 Pro Max 相比，华为的 Mate 50 RS 保时捷设计（12GB+512GB：售价 12999 元）比 1TB 顶配版 iPhone 14 Pro Max 便宜了 500 元，后者价格是 13499 元（6GB+1TB）。线上及线下门店抢购十分火爆。而相关话题#华为 Mate 50 系列黄牛最高加价 8000#也登上微博热搜榜，引发网友们的广泛关注。

据悉，面对这款高人气产品自然也会成为黄牛的首选，所以溢价就是必然。有不少网友表示，受货量影响，很多黄牛已经开始对 Mate 50 RS 保时捷下手了，最高能加价 8000 元。

对此，有网友表示：“本来所有人都不用加价买自己喜欢的东西，就是因为有黄牛，真的对那些黄牛无语，炒鞋、炒手机、炒 kfc 的玩具，甚至连 hpv 疫苗都炒”、“黄牛变成一种正当职业了”、“1. 量少 2. 货基本全在黄牛手里 定价权在黄牛手里，价格肯定高。至于黄牛是不是华为自己，现在没办法知道，反正最后销售额和市场份额都会公布的，到时候一看就知道了”、“加 7999 以内还可以考虑～”...

值得注意的是，在某宝上，搜索“Mate 50 RS 保时捷版”发现，价格已经达到 19999 元左右，商家们还公开接受用户们的预订。如果真的是不差钱的，那么你有钱也不一定能买到，至少前期是这样，货量供应有限。

此外，全新的华为 Mate 50 系列旗舰将包含华为 Mate 50E、Mate 50、Mate 50 Pro、Mate 50 RS 保时捷设计四款机型，虽仅支持 4G 网络，但均可通过 5G 通信壳实现 5G 网络通信。同时知名数码博主 @数码闲聊站表示，这款通信壳的 5G 模块芯片和前代一样是紫光展锐 UDX710，搭载 1.35GHz 双核 A55，加上手机的厚度为 13.6mm-14.1mm，重量 53g-58g，终端定价均为 799 元。通过“外挂”的方式让 4G 手机也能使用 5G 网络，感兴趣的朋友可以关注一下~