华为汪涛：1 辆自动驾驶训练车每年产生训练数据达 180PB

IT之家 9 月 21 日消息，今日，“迈向智能世界”峰会在华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2022）期间举办。华为常务董事、ICT 基础设施业务管理委员会主任汪涛在主题发言中称，面向未来，个人、家庭和行业给数字基础设施提出了更高的要求。

对于个人，人类一直在追求更好的体验。随着 XR、全息通信等沉浸式业务的逐步成熟， 联接体验从千兆 1Gbps 走向万兆 10Gbps ， 移动 DoU 将从现在的 15GB 上升到 100GB ，对时延和泛在联接也提出更高要求。

对于家庭，全息教学、全息会议、24K / 3D / VR 游戏等业务的逐步发展，驱动家庭进入全光万兆时代。

对于行业，数字化转型进入快车道，对联接的数量，质量以及感知能力提出新的多元化需求。例如工业机器人需要网络时延降低到微秒级，电网调度的高可靠性从 99.99% 提升到 99.9999%。行业数字化引发对算力和存力需求的爆发式增长，例如 1 辆自动驾驶训练车每年产生训练数据达到 180PB。

IT之家了解到，汪涛表示，面向未来，技术发展不能满足更多样性、更复杂的全场景需求，数字基础设施还需要持续演进。5.5G 时代目标就是要实现泛在 10Gbps 体验、算力的智能和高品质调度、L4 的网络高度自治、10 倍有效算力提升、10 倍存储性能提升、云原生 2.0 的企业云服务体验以及 10 倍的基础设施能效提升，所以 5.5G 时代是迈向智能世界的必由之路。