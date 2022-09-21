4999 元，华为 MatePad Paper 墨水平板典藏版今日首销：搭载麒麟 820E 芯片

IT之家 9 月 21 日消息，华为 MatePad Paper 墨水平板典藏版等多款新品今日 10:08 正式开售，首发 4999 元，包含新款手写笔和智能皮套。

华为 MatePad Paper 墨水平板典藏版采用雅黑素皮材质，印刻经典十字纹路，重量 370g，厚度 6.65mm，搭配精致礼盒。

华为 MatePad Paper 墨水平板典藏版搭载 10.3 英寸 86.3% 屏占比 1872 x 1404 分辨率的 227 PPI 墨水屏，支持智能刷新率，配备 6GB + 128GB 存储，采用华为麒麟 820E 芯片。

华为 MatePad Paper 墨水平板典藏版支持 LTE 连接，插卡即可连网。环绕式天线设计，专为差旅、手持场景优化，在途也能随时阅览资讯，即时签批邮件。

IT之家了解到，华为 MatePad Paper 墨水平板典藏版还拥有 Wi-Fi 6+、指纹电源键、32 级阅读灯、双扬声器、22.5W 快充等亮点。此外，M-Pencil 迎来新的白色哑光版本，笔记功能迎来多项升级。

系统功能方面，华为 MatePad Paper 墨水平板的鸿蒙 HarmonyOS 迎来了 PDF 智能排版升级、情感音色朗读、特色字体、书架分类、卡片设计等功能，这些升级都将面向之前的华为 MatePad Paper 墨水平板推送。