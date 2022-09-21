北斗卫星消息今日开始招募公测验证，华为 Mate 50 系列用户可申请

IT之家 9 月 21 日消息，9 月 6 日，华为发布了华为 Mate 50 系列旗舰手机。其中，华为 Mate 50E 售价 3999 元起，10 月开售。华为 Mate 50 / Pro / RS 保时捷设计版今日开售，起售价 4999 元。作为新机的一大亮点，华为 Mate 50 / Pro / RS 保时捷设计版支持北斗卫星消息。

据华为终端官方微博消息，华为北斗卫星消息将于今日开始招募公测验证，华为 Mate 50 系列用户可在“我的华为”App 首页-北斗众测界面进行申请。当申请通过时，华为将会发送短信通知用户，用户即可下载应用，进行体验。

据华为介绍，华为 Mate 50 系列是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机，在无地面网络信号覆盖环境下，仍可通过“畅连” App 中的“北斗卫星消息”服务号发送消息，与外界保持联系，还支持一键生成轨迹地图。

此外，在地面有网络的情况下所有品牌手机都可以接收北斗卫星消息（普通短信方式），如果是华为手机，且畅连版本在 2.1.23.327 及以上，也可以通过畅连接收卫星消息（卡片方式）。

据IT之家此前报道，目前这一功能仅限中国大陆地区（不含港澳台地区）使用，并且仅 Mate 50、Mate 50 Pro、Mate 50 RS 保时捷设计支持该功能（不含 Mate 50E）。不过，华为 Mate Xs 2 折叠屏手机后续也将支持该功能。