理想汽车回应理想 ONE 相关问题：将享受和新车型相同售后，持续提供 OTA 升级服务

IT之家 9 月 22 日消息，据理想汽车社区，理想汽车 ONE 事通发布了致理想车主的一封信，其中就理想 ONE 车主最关心的问题进行了解答。

理想汽车 ONE 事通称，全新一代理想 ONE 命名为理想 L8？理想正在建立更加完整清晰的产品序列，字母代表车系的平台，数字代表车型的尺寸级别，L 即代表增程电动平台的 SUV 系列：

・理想 L9-家庭智能旗舰六座 SUV（全尺寸 50 万以内）

・理想 L8-家庭智能豪华六座 SUV（中大型 40 万以内）

・理想 L7-家庭智能旗舰五座 SUV（中大型 40 万以内）

・理想 L6-家庭智能豪华五座 SUV（中型 30 万以内）

理想 L8 就是全新一代的理想 ONE。接下来，关于理想 ONE 车主最关心的问题，理想作出如下说明：

第一，关于售后保障。按照国家相关标准，需保障自停产后不少于 10 年的原厂售后零配件的生产与供应。理想在国家标准的基础上对自身提出了更高要求，将原厂售后零配件的生产与供应保障提高至自停产后不少于 12 年。理想 ONE 的车主将享受和新车型同样的售后服务。享有首任车主终身质保权益的用户不受任何影响。

第二，关于软件保障。理想将持续提供 OTA 升级服务，来丰富产品功能，比如手机钥匙共享、2020 款直线召唤、任务大师、百度地图等，以及长期的车机、增程电动与智能驾驶的迭代，持续提升车主的用车体验。

第三，关于数据服务。理想将为所有理想 ONE 车主在原有“三年流量无忧方案”的基础上，追加赠予三年每月 20G 的免费流量。