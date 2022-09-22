999 元，大疆 Osmo Mobile 6 手机稳定器发布：外观升级，内置延长杆

IT之家 9 月 22 日消息，今晚，大疆 Osmo Mobile 6 手机稳定器发布，售价 999 元。

据介绍，Osmo Mobile 6 作为手机拍摄伴侣，与上一代相比，在机身设计与智能功能方面持续优化，为用户带来更好、更轻松的拍摄体验。延续前代可折叠机身、磁吸快拆设计，按键交互简单高效，新增快速开拍功能缩短三倍拍摄准备时间，精彩时刻不容错过。同时，Osmo Mobile 6 继承大疆优秀的三轴云台增稳技术，智能跟随 5.0 再度升级，拍摄指导进一步降低用户拍摄门槛，可实现低角度拍摄、跟拍快速移动对象、一个人拍 vlog、轨迹延时等手机无法单独拍摄的场景，更有多种剪辑模板、一键成片功能加持。

设计方面，Osmo Mobile 6 在继承上一代轻巧可折叠的外观基础上，更多人性化设计让拍摄轻松上手。新增快速开拍功能省去更多拍摄前准备过程，云台展开即开机，连接手机后 DJI Mimo App 可自动弹出。新增侧面拨轮带来舒适的操控体验，能够自由切换对焦与变焦，搭配内置延长杆可轻松完成更多角度、场景下的拍摄，构图灵活。

此外，Osmo Mobile 6 外观全新升级，暗岩灰配色凸显高级，机身新增状态显示面板，使用过程中方便查看电池电量、系统指示灯状态及当前云台模式，配合 M 按键可快速切换云台跟随、俯仰锁定、FPV 及旋转拍摄四种云台模式，满足不同场景、不同角度下的运镜需求。

软件方面，智能跟随 5.0 性能全面升级，跟随更稳、距离更远，在主体移动过程中能够精准识别目标，侧脸、回头、背影等场景也能一一捕获，无论在跳舞、户外运动或外出旅行等场景下，拍摄主角始终处于 C 位。