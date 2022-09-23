比亚迪王传福：坚持磷酸铁锂路线，坚持纯电和混动技术路线并行发展

IT之家 9 月 23 日消息，今日在中国新能源汽车发展高层论坛上，比亚迪董事长王传福提到，要坚持磷酸铁锂作为动力电池的技术路线。

王传福称，国内目前发现了很多锂矿，只是开采没那么快，但市场增长很快，出现了供应紧张，我国锂资源总体是够的，可以满足全国 3 亿多台汽车全面电动化的需求。钴资源全球都很稀少，我国探明的钴矿仅 13 万吨；我国镍资源探明储量也仅 400 万吨，钴和镍的储量无法满足全面电动化需求，“我们不能从燃油车时代被石油卡脖子，到电动车时代被钴和镍卡脖子。”

按照正极材料的不同，动力电池可分为磷酸铁锂和三元两大技术路线。去年，国内磷酸铁锂电池全年市占率超过 50%，在 2018-2020 年连续落后三元电池的情况下，实现逆袭。在今年初发布的一份报告中，高盛上调了磷酸铁锂电池的全球市占率预测。其预计到 2030 年，磷酸铁锂电池在全球的占有率将达到 38%，较此前的预测值提高 13 个百分点。根据上述报告的统计，磷酸铁锂电池去年在全球的市占率达到 28%，其余市场份额则由三元电池占据。

王传福还表示，要坚持纯电和混动技术路线并行发展。目前中国有一半的家庭仍是无车家庭，插电混动短途用电、长途用油，有效解决了家庭的首购、换购需求；而纯电汽车则迎合了增购的需求。插电混动变革温和，对产业链冲击较小，在转变过程中，有利于保障产业链、供应链稳定，有助于燃油车向电动车的平稳过渡。

昨日比亚迪官方在回复投资者提问时表示，公司产品获得广泛认可与关注，在手订单充足，公司也在不断提升产能。关于新能源汽车的全球化布局，比亚迪回应称，公司新能源汽车运营足迹遍及全球 6 大洲的 70 多个国家和地区，超过 400 个城市。

IT之家了解到，比亚迪在 8 月份的新能源汽车产量为 17.54 万辆，销量为 17.49 万辆；而在 8 月底的电话会议上，比亚迪董事长王传福也透露，比亚迪在手订单 70 万辆，新车下单交付周期达 4-5 个月。