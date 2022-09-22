发改委：我国新能源汽车保有量占全球一半、为全球提供超 70% 光伏组件

IT之家 9 月 22 日消息，据央视新闻报道，国家发改委今天举行专题新闻发布会，党的十八大以来，我国产业结构优化升级成效明显，能源绿色低碳转型成效显著，能源资源利用效率大幅提升。

据国家发展改革委环资司司长刘德春介绍，2021 年，高技术制造业占规模以上工业增加值比重达到 15.1%，比 2012 年增加 5.7 个百分点；“三新” 产业增加值相当于 GDP 的比重达到 17.25%；新能源产业全球领先，为全球市场提供超过 7 0% 的光伏组件；绿色建筑占当年城镇新建建筑面积比例提升至 84%。2022 年前 8 个月，新能源汽车产销量分别达到 397 和 386 万辆，保有量达到 1099 万辆，约占全球一半左右。

十年来，国家深入推进能源革命，立足以煤为主的基本国情，强化煤炭清洁高效利用，积极发展非化石能源，持续深化电力体制改革。

2021 年，我国清洁能源消费占比达到 25. 5%，比 2012 年提升了 11 个百分点；煤炭消费占比下降至 56%，比 2012 年下降了 12.5 个百分点；风光发电装机规模比 2012 年增长了 12 倍左右，新能源发电量首次超过 1 万亿千瓦时。目前，我国可再生能源装机规模已突破 1 1 亿千瓦，水电、风电、太阳能发电、 生物质发电装机均居世界第一。

十年来，国家大力推进节能减排和资源节约集约循环利用，推动我国能源资源利用效率大幅提升。与 2012 年相比，2021 年我国单位 GDP 能耗下降了 26. 4%，单位 GDP 二氧化碳排放下降了 34.4%，单位 GDP 水耗下降了 45%，主要资源产出率提高了约 58%。