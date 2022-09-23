浙江专项整治网络市场：严查“三无”外卖、“三假”直播

IT之家 9 月 23 日消息，近日，浙江省市场监管局等十二部门落实国家十二部委统一部署，结合浙江实际，联合部署开展该省 2022 年网络市场监管专项行动，在全省范围集中整治网络市场突出问题，规范竞争秩序，优化消费环境，专项行动时间为 9 月至 11 月。

IT之家了解到，本次专项整治重点任务首项为严查借党的二十大进行商业炒作、兜售商品牟利，严厉打击违法经营行为，为党的二十大胜利召开营造良好的网络市场环境和社会氛围。

打击“三无”外卖方面，加强对平台及平台内经营者身份信息公示的监督管理，依法严厉打击无证无照、证照与实际不符、未依法公示相关信息行为，把好外卖入网经营关，规范外卖行业持续健康发展。

打击“三假”直播方面，严厉打击假人气、假优惠、假商品等直播乱象。依法查处流量造假、数据注水、刷单炒信等人气造假行为，全面整治刷量、刷好评链条上的快递服务经营者、网站、中间商、平台内经营者。切实推动网络直播行业在发展中规范，在规范中发展。

严厉打击不具备网络销售条件从事网络药品销售，超出许可范围、许可方式销售药品行为。全面规范处方药销售，严厉打击不凭处方销售处方药等违法违规行为。

规范重要节点促销活动方面，将以“11・11”等网络集中促销活动为重点，突出对主要网络交易平台及投诉多的网店、农村电商、跨境电商、在线旅游、开具发票、用能（用水）产品能效（水效）标识展示信息不规范等的监督检查，坚决打击各种违法侵权行为。