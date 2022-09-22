Meta 因侵犯直播专利被勒令向 Voxer 赔偿近 1.75 亿美元

IT之家 9 月 22 日消息，在美国得克萨斯联邦法院的陪审团裁定社交媒体巨头违反 Facebook Live 和 Instagram Live 的两项直播专利后，Meta 已被勒令向 Walkie Talkie 消息应用程序创建者 Voxer 支付超过 1.74 亿美元赔偿金。

这些专利是由 Voxer 联合创始人 Tom Katis 开发的，他是一名美国陆军退伍军人，在 2003 年其作战部队在库纳尔省遭到伏击后，试图解决在战场通信方面遇到的缺陷。Katis 和团队于 2006 年开始开发通信解决方案，从而产生了能够传输实时语音和视频通信的新技术。Voxer 于 2007 年成立，Walkie Talkie 应用程序于 2011 年推出。

法庭文件称，Meta（当时称为 Facebook）在应用程序发布后不久就与 Voxer 进行了合作，希望与该应用程序进行合作，到 2012 年 2 月，Voxer 已向 Meta 披露了其专利组合和专有技术。根据 Voxer 投诉，当两家公司未能达成合作协议时，Meta 将 Voxer 确定为竞争对手，尽管当时没有自己的实时视频或语音产品。Meta 随后撤销了 Voxer 对 Facebook 平台关键组件的访问权限。Facebook Live 于 2015 年推出，Instagram Live 于 2016 年推出。

Katis 表示，他在 2016 年与 Facebook Live 的高级产品经理“碰面”时提出了专利侵权问题，但根据法庭文件，Meta 拒绝就其继续使用 Voxer 的技术达成任何协议。

陪审团对该案的一致裁决授予 Voxer 174530785 美元的总金额，该金额将通过现行版税支付。Meta 表示将对这一决定提出上诉。“我们相信审判中的证据表明 Meta 没有侵犯 Voxer 的专利，”公司发言人在回应时表示。“我们打算寻求进一步的解除，包括提出上诉。”