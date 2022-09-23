《纵横芯海》将由黄晓明、王鸥主演，讲述中国半导体故事

IT之家 9 月 23 日消息，今日，由 SMG 尚世影业、完美世界影视、柏年禾沐影业、华栖清石出品，柏年禾沐影业制作，清华大学集成电路学院协拍的电视剧《纵横芯海》首次官宣演员阵容。《纵横芯海》是国内首部聚焦科技兴国战略性产业题材的电视剧，也是一部真正意义上的“芯片职场剧”。讲述了二十一世纪初以来，在《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18 号）的感召下，一批有理想、懂技术的海外学子踏浪而归，投身中国芯片产业热血奋斗的故事。

该剧由李骏执导，黄晓明、王鸥、张超、施诗领衔主演，李治廷特别主演，李传缨特别出演，令卓、曾美慧孜、黄才伦主演，讲述了新时代科技工作者以科学家精神和热血的青春，书写中国创新力的行业故事。

IT之家了解到，《纵横芯海》改编自文学杂志《收获》2021 年年初刊登的长篇小说《月光密码》，原著作者也是本剧编剧虞璐琳，在决定写这部作品前，为更好地呈现芯片从业者的特质，深入半导体行业，采访并收集了展讯通信创始人兼 CEO 等数十位中国集成电路领域典型人物、近百位从业者的真实事例。

《纵横芯海》讲述的是装有科宝导航仪的渔船在海上失踪，张海潮靠高超的心算能力克服了技术问题，却还是未能避免渔民的悲剧。意识到与欧美国家在产业发展水平上的巨大差距后，张海潮和黎东升出国学习并开始围绕导航芯片开展二度创业，以精湛技艺力挫劲敌布莱恩，却在关键时刻遭遇资金链断裂，为保黎东升无恙，张海潮同意被布莱恩灭绝式收购，将导航芯片专利拱手相让。

中央鼓励海外学子归国创业，张海潮重新启航，决定转行做通讯芯片，创立了领芯科技。此时的黎东升也占据了华强北手机市场的半壁江山。两人各自为中国芯片自主创新之路奋斗，推动创建通讯芯片的中国标准制式。而后，张海潮、黎东升从创业的一线激流勇退，指导推动中国更多的年轻人投入到各类应用芯片的自主开发中。