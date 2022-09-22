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TrendForce：预计第四季度 DRAM 价格跌幅扩大至 13%-18%

2022/9/22 17:43:52 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 9 月 22 日消息，今日，TrendForce 集邦咨询发布报告称，在高通胀影响下，消费性产品需求疲软，旺季不旺，第三季度存储器位元消耗与出货量持续呈现季减，各终端买方因存储器需求明显下滑而延缓采购，导致供应商库存压力进一步升高。

IT之家了解到，报告指出，同时各 DRAM 供应商为求增加市占的策略不变，市场上已有“第三、四季度合并议价”或“先谈量再议价”的情形，均是导致第四季度 DRAM 价格跌幅扩大至 13%-18% 的原因

PC DRAM：第四季度 DDR5 于 PC DRAM 领域的渗透率将提升至 13%-15%，使得整体 PC DRAM（合并 DDR5 及 DDR4）平均单价略有提升，预估第四季度 PC DRAM 价格季跌约 10%-15%。

Server DRAM：预计第四季度 server DRAM 跌幅约 13%-18%。

Mobile DRAM：预计第四季度 mobile DRAM 价格跌幅约 13%-18%，且可能持续扩大。

Graphics DRAM：预计 GDDR6 8Gb 第四季度的跌幅恐高于 GDDR6 16Gb，价格跌幅约 10%-15%。

Consumer DRAM：预计第四季度 DDR3 与 DDR4 季跌预估为 10%-15%，整体 consumer 第四季价格跌幅为 10%-15%。

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关键词：DRAM半导体

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