小鹏汽车电池供应多元化，宁德时代已不是最大供应商

9 月 23 日消息，据国外媒体报道，在电动汽车中，电池至关重要，起步较早的宁德时代，是当前的全球第一大供应商，在全球电动汽车电池市场占有相当的份额，是多家电动汽车厂商的主要电池供应商。

不过从外媒最新的报道来看，刚推出超快充全智能电动 SUV G9 的小鹏汽车，已经对他们的电池供应进行了多元化安排，宁德时代已不是第一大供应商。

外媒是根据小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地，在采访中所透露的消息，报道宁德时代已不是小鹏汽车主要的电池供应商的。

外媒的报道显示，顾宏地在接受在线采访时透露，他们已经对电池供应商进行了多元化安排，宁德时代已不再是他们最大的原材料供应商。

外媒在报道中提到，顾宏地在采访中还透露，他们在同多家高质量的电池供应商合作，诸如中创新航、亿纬锂能。

不过，顾宏地在采访中，并未透露他们目前最大的电池供应商是哪一家，也未透露他们进行多元化安排的原因。

外媒在报道中表示，小鹏汽车将电池供应商多元化，有多方面的可能，首先是电池供应量，虽然电池已大规模生产，但电池制造商的产能，已无法满足电动汽车领域持续增长的需求，供应商多元化，能避免单一供应商供应短缺导致生产受到影响。

另外充电速度，也是汽车厂商考虑电池供应商的影响因素，也是消费者选购电动汽车的重要影响因素。外媒在报报道中就提到，小鹏汽车选择欣旺达为他们新推出的 G9 供应电池，是因为能在 15 分钟的时间里，将电量充至 80%。