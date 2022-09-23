宁德时代：考虑在欧洲建立第三家工厂，但德国正面临能源危机

IT之家 9 月 23 日消息，据彭博社，全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代正在考虑在欧洲建立第三家工厂。

宁德时代欧洲区总裁马蒂亚斯・曾特格拉夫（Matthias Zentgraf ）表示“我们正在考虑这个问题，但目前还没有明确的决定或活动”，内部讨论仍在进行中”。

IT之家曾报道，宁德时代 8 月宣布计划在匈牙利建设第二座欧洲工厂，将与梅赛德斯-奔驰合作，投资规模约为 73 亿欧元，规划动力电池产能 100GWh，远超该公司 2019 年在德国建厂的 18 亿欧元及 14GWh 规模。该厂将为奔驰、大众、宝马、Stellantis NV 供货。

宁德时代表示，预计它将在五年内准备就绪。

此外，宁德时代 9 月 5 日在匈牙利东部城市德布勒森签署预购地协议，标志着宁德时代在欧洲的第二家工厂，匈牙利工厂项目正式启动。

“如果产品需求没有未来，我们也不会建造第三座工厂，”Zentgraf 在德国汉诺威 IAA 运输会议的视频电话中说。不过，Zentgraf 拒绝评论宁德时代是否会向特斯拉公司在柏林的新工厂供应电池。

宁德时代已经在中国建立了多个生产基地，并在美国、日本和欧洲建立了子公司。它在中国山东省和福建省的两个电池项目上花费了 270 亿元人民币 。

据彭博社 8 月份报道，这家电池制造商还一直在寻找墨西哥和美国的工厂，以便向特斯拉、福特汽车和其他公司供货，尽管这一进程已被推迟。

彭博社指出，CATL 将于今年晚些时候在其位于德国中部城市爱尔福特的第一家欧洲工厂开始生产电池。但此时正面临一个挑战，也就是欧洲的能源危机和不断涨价的天然气问题，毕竟此前德国一半以上的天然气进口来自俄罗斯。

彭博社认为，在冬季的天然气危机到来之前，德国大约有三个月的时间拯救自己。

“我们受到天然气短缺的影响，这对电池生产过程非常重要，因为我们需要大量能源，”Zentgraf 说。天然气约占德国工厂能源需求的一半。

Zentgraf 说：“我们正在大力研究替代品。我们已经有了一个非常非常有前景的想法，可以替代天然气来购买可再生能源。”他说，如果天然气供应不足或成本过高，应急计划将使该工厂能够在冬季保持运营。

他还认为，欧盟应该用更灵活的资金分歧以促进尖端技术。Zentgraf 呼吁欧盟提供更灵活的国家援助，以帮助本地化和扩大电动汽车电池供应链，并补充电池制造商数十亿美元的投资。，尤其是“将补贴资金集中用于建立电池业务的整体供应链，”他如此说道。