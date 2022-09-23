新政策出台，江苏无锡成为全国首个智能网联汽车全域测试城市

IT之家 9 月 23 日消息，随着智能网联汽车的发展，智能网联汽车测试道路越来越多。据江苏网络广播电视台今日报道，昨日下午，无锡市政府召开新闻发布会，正式出台了新版《无锡市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则》（以下简称《实施细则》）。

新版《实施细则》将配备驾驶人的智能网联汽车道路测试、示范应用、示范运营的范围扩大到全市，这意味着江苏无锡成为了全国首个全域测试与示范智能网联汽车的城市。据介绍，自去年 9 月无锡试行 2021 年出台的《实施细则》以来，全市智能网联汽车道路测试与示范应用有序开展，已累计开放 177km 公共测试道路，车联网基础设施已覆盖 450km。

同时，新版《实施细则》新增了智能网联汽车释放运营的相关内容，开展智能网联汽车示范运营的主体可适当收取费用，为后续形成成熟的商业模式奠定基础。

据IT之家此前报道，9 月 16 日，为推动智能网联汽车产业高质量发展，工业和信息化部发布了《国家车联网产业标准体系建设指南 (智能网联汽车)(2022 年版)》(征求意见稿)，并向社会各界公开征求意见。该文件指出，到 2025 年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。