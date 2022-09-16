工信部：到 2025 年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系

IT之家 9 月 16 日消息，为推动智能网联汽车产业高质量发展，今日，工业和信息化部发布了《国家车联网产业标准体系建设指南 (智能网联汽车)(2022 年版)》(征求意见稿)，并向社会各界公开征求意见。

该文件指出，到 2025 年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。制修订 100 项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、高性能计算芯片及数据应用等标准，并贯穿功能安全、预期功能安全、网络安全和数据安全等安全标准，满足智能网联汽车技术、产业发展和政府管理对标准化的需求。

到 2030 年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。制修订 130 项以上智能网联汽车相关标准并建立实施效果评估和动态完善机制，满足组合驾驶辅助、自动驾驶和网联功能全场景应用需求，建立健全安全保障体系及软硬件、数据资源支撑体系，自动驾驶等关键领域国际标准法规协调达到先进水平，以智能网联汽车为核心载体和应用载体，牵引“车-路-云”协同发展，实现创新融合驱动、跨领域协同及国内国际协调。

据IT之家此前报道，今年 3 月 7 日，工信部印发了《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》，计划到 2023 年底初步构建起车联网网络安全和数据安全标准体系。