三星和 LG 显示正开发 8.7 代基板，以提高 IT OLED 面板生产效率

9 月 23 日消息，据国外媒体报道，在 OLED 面板方面实力强劲的三星显示和 LG 显示，正在考虑采用更大尺寸的基板，生产智能手机之外其他 IT 设备所用的 OLED 面板。

从外媒的报道来看，三星显示和 LG 显示，考虑采用的是 8.7 代基板，两家公司正在进行研发。

与这两家公司 8 代基板中常用的 8.5 代相比，8.7 代的尺寸更大，一块基板就能切割出更多的 IT 设备所需的 OLED 面板，节省时间及成本，废弃的玻璃也会更少，提高生产效率。

具体而言，8.7 代基板的尺寸为 2290x2620mm，8.5 代为 2200x2500mm，垂直方向和水平方面都增加了近 10cm。

采用 8.7 代基板虽能提高生产效率，但可能就需要采用新的设备，由于尺寸的增加，三星显示和 LG 显示，就将无法使用 8.5 代 LCD 生产线上的设备。消息人士透露，这两家公司曾考虑通过 8.5 代 OLED 面板生产线，对这些设备进行再利用。

值得注意的是，外媒在报道中提到，国内的面板制造商京东方，也有可能采用 8.7 代基板来生产 OLED 面板，他们有 8.7 代基板的 LCD 面板生产线，如果他们计划有 8.7 代 OLED 面板生产线，相关的设备就可以使用。