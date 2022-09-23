LG 新能源已与加拿大三家主要矿物供应商签署锂和钴采购协议

9 月 23 日消息，据国外媒体报道，周四，韩国电池制造商 LG 新能源（LG Energy Solution）表示，它已与加拿大三家主要的关键矿物供应商分别签署了锂和钴采购协议，以加强其在北美的关键电池材料供应链。

这三家供应商分别是雪湖资源公司（Snow Lake Resources，以下简称 Snow Lake）、Electra 电池材料公司（Electra Battery Materials Corporation，以下简称 Electra）和阿瓦隆先进材料公司（Avalon Advanced Materials，以下简称 Avalon），它们将向 LG 新能源提供锂和钴。

根据 LG 新能源与 Snow Lake 签署的不具约束力的谅解备忘录，一旦 2025 年开始生产，Snow Lake 每年将向 LG 新能源提供 2 万吨氢氧化锂，为期 10 年。

根据 LG 新能源与 Avalon 签署的不具约束力的谅解备忘录，Avalon 将从 2025 年开始每年向 LG 新能源提供 1.1 万吨氢氧化锂，为期 5 年。

据外媒报道，Avalon 计划在安大略省建立区域性的锂电池材料供应链，以满足安大略省南部和其他地区未来电动汽车和锂离子电池制造商的需求。

根据 LG 新能源与 Electra 周四签订的具有约束力的协议，Electra 将从 2023 年开始在 3 年内向 LG 新能源供应 7000 吨硫酸钴。

LG 新能源是 2020 年 12 月份从 LG 化学（LG Chem）分拆出来的一家新公司，专门负责电池业务，其客户包括特斯拉、通用汽车和大众汽车。分拆后，LG 化学将持有这家新公司 100% 的股权。

据悉，LG 新能源占据全球电动汽车电池市场 20% 以上份额，在美国、中国、韩国、波兰、加拿大和印度尼西亚都有生产基地，目前正在努力扩大其在北美的业务。

该公司表示，在全球汽车制造商加速向电动汽车转型的过程中，确保获得电池所需的关键矿物变得越来越重要。