三星今年向美国学生提供价值 200 万美元的技术和用品

IT之家 9 月 22 日消息，三星正在为美国学生推出一项新的“Solve for Tomorrow 竞赛”。该竞赛挑战包括 6-12 年级的学生，通过使用 STEM（科学、技术、工程和数学）的创新、可持续的解决方案来改变当地社区。

这是第 13 届此类年度竞赛，今年三星的计划为每个州的教室提供 200 万美元的用品和技术（估计零售价值）。从现在起到 2022 年 11 月 2 日，美国各地的公立学校教师都可以申请加入该计划，一旦达到 11 月的截止日期，该计划将分几个阶段进行。

300 名州决赛入围者将获得 2500 美元的奖金。50 名州优胜者将获得用于视频开发的三星视频套件和 12000 美元的教室用品和技术。50 所州优胜学校中只有一所将因赢得可持续创新奖而获得额外的 50000 美元奖金。

下一阶段将有 10 所全国决赛入围学校在评审团面前参加比赛。七名全国决赛选手将获得价值 50000 美元的技术和用品，其余三名决赛选手将获得国家大奖，其中包括 100000 美元的课堂技术和用品。

将通过在线公众投票从前十名学校中选出一名社区成为获胜者。社区选择优胜者将获得 10000 美元的三星技术奖励。最后，三星将挑选一名员工选择优胜者获得价值 10000 美元的商品。

IT之家获悉，迄今为止，自 2010 年举办首届 Solve for Tomorrow 竞赛以来，三星已向美国 3500 多所公立学校提供了价值 2000 万美元的课堂材料和技术。