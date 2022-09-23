谷歌发布 Pixel Watch 智能手表预热视频：采用康宁大猩猩玻璃，快拆设计表带

IT之家 9 月 23 日消息，在今年 5 月的 Google I / O 主题演讲中，谷歌预热了 Pixel 7、Pixel 7 Pro 和 Pixel Watch 智能手表。9 月初，谷歌宣布将在北京时间 10 月 6 日 23:00 的新品发布会上发布 Pixel 7 系列手机以及 Pixel Watch 智能手表。

今日，谷歌发布了 Pixel Watch 智能手表的预热视频。从视频中可以看出， Pixel Watch 智能手表将配备实体表冠，拥有浅绿色、黑色、浅紫色表带以及银白色、黄铜色、黑色表身。同时， Pixel Watch 智能手表采用快拆设计，用户旋转 Pixel Watch 智能手表即可完成表带拆装。

由于本次公布的 Pixel Watch 智能手表预热视频没有详细展示手表背面，所以不能确定 Pixel Watch 智能手表将搭载什么传感器。不过，其中一个特写镜头显示 Pixel Watch 智能手表将采用康宁大猩猩玻璃。

据IT之家此前报道，Pixel Watch 智能手表在美国市场的售价已经曝光，支持 LTE 功能的版本售价为 399 美元（约 2820.93 元人民币）。在欧洲市场，不支持 LTE 的标准版本（只支持 Wi-Fi + 蓝牙）售价将在 250 欧元（约 1752.5 元人民币）到 350 欧元（约 2453.5 元人民币）之间。

配置方面，根据此前爆料，Pixel Watch 智能手表将搭载三星的 Exynos 9110 SoC，这是一款 2018 年的处理器，辅以一个 Cortex-M33 协处理器，拥有 1.5GB 或 2GB 的内存，32GB 的存储空间，300 毫安时的电池，预装 wear OS。