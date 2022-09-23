消息称 vivo 旗下 200W 快充由 iQOO 独占，新机将采用 5000mAh 双芯百瓦方案

IT之家 9 月 23 日消息，7 月 19 日，iQOO 发布了 iQOO 10 / Pro 两款旗舰手机。iQOO 10 系列首发 200W 超快闪充，最快 10 分钟充至 100%。今日，有博主曝光了 vivo 新机的快充方案。

数码博主 @数码闲聊站 今日透露，vivo 的 200W 快充方案将会由 iQOO 独占（非行业独占），并且 vivo 已经搞定了 5000mAh 双芯大电池 + 百瓦快充方案，接下来会有新机开始采用。不过，有些旗舰手机考虑到其他配置，将不会采用 5000mAh 双芯大电池 + 百瓦快充方案，这应该是因为机身内部空间有限。

据该博主本月初爆料，将于本月或下个月发布的 iQOO Neo 7 将搭载 120W 快充。8 月 4 日，该博主曾透露， vivo X90 系列新机正在测试 120W 快充，充电头也将全新升级。该机正在纠结是升级为 120W 快充还是普及 80W 有线 + 50W 无线的充电方案。作为参考，vivo X80 标准版采用了 4500mAh 电池 + 80W 有线快充方案，不支持无线充电。vivo X80 Pro 内置 4700mAh 电池，支持 80W 有线快充 + 50W 无线快充。

据IT之家此前报道，8 月 26 日，小米对型号为 MDY-12-ED 和 13-EU 的充电器进行了更新，更新后的二者分别支持 17V-10.5A 最高 178.5W、20V-10.5A 最高 210W 的超级闪充协议。