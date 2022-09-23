为了反对农机企业垄断，黑客入侵了拖拉机系统玩《DOOM》

《DOOM》可以出现在任何带屏幕的机器上，哪怕是一台拖拉机。

《DOOM》能在包括电子验孕棒、智能冰箱、ATM 提款机等各种稀奇古怪的平台上运行，具有非常强的“多平台适配性”。不过最近，这款游戏不仅成功登陆了拖拉机的控制台屏幕，而且还成了国外农民们“反垄断”的代表。

迪尔公司（John Deere）是美国最大的农业机械制造商，主要生产用于耕地、收割、除草等农业用途的大型机械，随着科技的进步，这些机械设备的操作终端，也从简单的方向盘摇杆进化成了带按钮的电子屏幕：

对于农民来说，拥有更智能的操作系统和工具原本是一件好事，但后来他们发现，这些高科技的玩意一旦发生了故障，维修成本很可能是原来的数倍。

过去，如果一台农用机械出了故障，农夫能够凭借多年的操作经验和机械知识排查出问题所在，即使无法直接处理，也能委托给要价更低的第三方维修机构。

但是自从换上了这些更精密的电子屏幕，原本农民们熟悉的拖拉机，现在宛如一个陌生的科技黑箱，无法亲自处理问题不说，而且还只能联系设备的制造商，也就是迪尔公司来维修设备。

虽然农民对这种垄断性质的行为积怨已久，但迪尔公司却始终以“软件版权”以及“用户网络安全”的名义继续坚持这样的设计。

早在 2015 年，迪尔公司就宣称农民不能私自维修公司的农用设备，因为他们没有拖拉机内操控软件的版权。此外，由于这些设备收集了用户的姓名、农场地址等个人信息，所以“维护用户隐私安全”也是迪尔公司一直拒绝第三方维修的理由。

但最近，一位名叫“Sickcodes”的黑客在拉斯维加斯举行的 DEF CON 信息安全会议上，成功证明了迪尔公司的软件系统存在安全漏洞 —— 在演讲台上，他向观众展示了自己是如何 root 该公司的操作系统，并成功在一台拖拉机的屏幕上玩起了《DOOM》。

除了操作系统，该黑客还表示迪尔公司的网站和 App 中同样存在漏洞，比如，他可以在网站里轻易检索到农民的姓名和地址。这些行为除了证明这家公司在维护软件信息安全上的无能外，还给农民们带来了一个新希望 —— 他们终于能够 Root 设备的系统，自己来处理故障了。

黑客在大会上展示他的成果

目前，迪尔公司还没有针对这起事件发表进一步说明，但由于他们的产品在美国使用率非常高，所以不管是对农民还是公司来说，这次《DOOM》的“跨平台移植”都将产生巨大的影响。

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：嘤肉卫星